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Культиватор междурядный КМО New Orion

Культиватор КМО New Orion

Культиватор междурядный КМО New Orion

Назначение культиватора

Культиватор междурядный КМО-2,8; 5,6; 8,4; 11,2 предназначены для обработки всех без исключения пропашных культур с функцией переоборудования под междурядья: 45 \ 56 \ 70 сантиметров.

 На секции установлены S образные рабочие органы Итальянского производства и опорное колесо. Лапы к стойке по выбору 105\150\170\200-я либо долотья. Так же стойка может комплектоваться подпружинником, что позволит обработать более тяжелую почту. Для сохранности сходов в рядке используются защитные щитки (стандартно), либо защитные диски.

Специальное опорное колесо агрегата с направляющей поможет оператору не отклониться от рядка и произвести культивацию на более высокой скорости.

Рама культиватора состоит из двух профильных труб 100х100х5 мм. По заказу клиента возможна комплектация с усиленной рамой с фермой из профильной трубы 140х140х6 мм.

Культиватор КМО отличается высокой прочностью, что позволяет работать с любыми видами почв: каменистыми, глинистыми и песчаными. 

Возможно использовать культиватор для свеклы, картофеля, кукурузы, репы и других пропашных культур. Актуален для хозяйств любого размера, в том числе для небольших фермерских агропроизводств.

культиватор кмо

Культиватор междурядный КМО Комплектация

  • С транспортным устройством
  • Оборудованием для внесения жидких удобрений и КАС
  • Оборудованием для внесения твердых удобрений (ТУКИ)
  • Культиватор междурядный КМО 11.2 можно изготовить в 2-х вариантах:
  • Цельнорамный с транспортным устройством — КМО 11.2 
  • Гидрофицированный со складными крыльями — КМО 11.2Г 
  • Для оборудования ЖКУ возможна установка компьютера

Опыт использования культиватора КМО для свеклы, картофеля, репы и других культур показал, что он не уступает западным аналогам. Сейчас модель активно используется на агропредприятиях СНГ и Европы.

Модельный ряд КМО

Модель 2,8 (4х70) 5,6 (8Х70) 5,6 (12Х45)8,4 (12Х70) 8,4 (18Х45) 11,2 (16Х70) 11,2 (24Х45)
Тип агрегатирования, НАВЕСНОЙ
Тяговый класс
Мощность /ЛС		1,4
80		1,4
80		1,4
80		2,0
130		2,0
130		3,0
150		3,0
150
Рабочая ширина, м2,85,65,48,48,111,210,8
Рабочая скорость, км/ч, ДО 10
Производительность, га/час2,52,8-5,62,8-5,44,2-8,44,2-8,18,2-11,28,2-10,8
Глубина обработки, см:
5-13
Транспортная скорость, км/час:
НЕ БОЛЕЕ 15
Кол-во обрабатываемых рядов481212181624
Ширина междурядий, см70704570457045
Технические характеристики культиваторов КМО New Orion

Секция культиватора КМО New Orion

Возможны следующие комплектации рабочими органами:

  1. Защитные щитки (входит в стандартную комплектацию культиватора).
  2. Защитные диски.
  3. Окучники.
  4. Подпружинники для стоек из 3-ех или 5-ти рабочих органов на секцию.
  5. Колесо секции металлическое или на резиновом бандаже.

Приобрести культиватор КМО вы можете в «ТД АгроПромГрупп». Мы предлагаем цены от производителя, а также гарантию, которая действует с момента ввода в эксплуатацию. 

Секция культиватора КМО New Orion
секция культиватора кмо
кмо 11.2

Культиватор КМО New Orion11,2 и КМО 11,2Г.

Культиватор КМО New Orion 11,2 навесной имеет два вида исполнения:

  • Цельнорамный с транспортным устройством
  • Гидрофицированный со складными крыльями.
Видео обзор культиватора КМО на примере КМО-4,2 с подкормочным оборудованием для внесения жидких удобрений ЖКУ/КАС в комплектации с защитными дисками и 5-ю рабочими органами на секцию.
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