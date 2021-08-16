Культиватор междурядный КМО New Orion

Культиватор междурядный КМО New Orion

Назначение культиватора

Культиватор междурядный КМО-2,8; 5,6; 8,4; 11,2 предназначены для обработки всех без исключения пропашных культур с функцией переоборудования под междурядья: 45 \ 56 \ 70 сантиметров.

На секции установлены S образные рабочие органы Итальянского производства и опорное колесо. Лапы к стойке по выбору 105\150\170\200-я либо долотья. Так же стойка может комплектоваться подпружинником, что позволит обработать более тяжелую почту. Для сохранности сходов в рядке используются защитные щитки (стандартно), либо защитные диски.

Специальное опорное колесо агрегата с направляющей поможет оператору не отклониться от рядка и произвести культивацию на более высокой скорости.

Рама культиватора состоит из двух профильных труб 100х100х5 мм. По заказу клиента возможна комплектация с усиленной рамой с фермой из профильной трубы 140х140х6 мм.

Культиватор КМО отличается высокой прочностью, что позволяет работать с любыми видами почв: каменистыми, глинистыми и песчаными.

Возможно использовать культиватор для свеклы, картофеля, кукурузы, репы и других пропашных культур. Актуален для хозяйств любого размера, в том числе для небольших фермерских агропроизводств.

Культиватор междурядный КМО Комплектация

С транспортным устройством

Оборудованием для внесения жидких удобрений и КАС

Оборудованием для внесения твердых удобрений (ТУКИ)

Культиватор междурядный КМО 11.2 можно изготовить в 2-х вариантах:

Цельнорамный с транспортным устройством — КМО 11.2

Гидрофицированный со складными крыльями — КМО 11.2Г

Для оборудования ЖКУ возможна установка компьютера

Опыт использования культиватора КМО для свеклы, картофеля, репы и других культур показал, что он не уступает западным аналогам. Сейчас модель активно используется на агропредприятиях СНГ и Европы.

Модельный ряд КМО

Модель 2,8 (4х70) 5,6 (8Х70) 5,6 (12Х45) 8,4 (12Х70) 8,4 (18Х45) 11,2 (16Х70) 11,2 (24Х45) Тип агрегатирования, НАВЕСНОЙ Тяговый класс

Мощность /ЛС 1,4

80 1,4

80 1,4

80 2,0

130 2,0

130 3,0

150 3,0

150 Рабочая ширина, м 2,8 5,6 5,4 8,4 8,1 11,2 10,8 Рабочая скорость, км/ч, ДО 10 Производительность, га/час 2,5 2,8-5,6 2,8-5,4 4,2-8,4 4,2-8,1 8,2-11,2 8,2-10,8 Глубина обработки, см:

5-13 Транспортная скорость, км/час:

НЕ БОЛЕЕ 15 Кол-во обрабатываемых рядов 4 8 12 12 18 16 24 Ширина междурядий, см 70 70 45 70 45 70 45 Технические характеристики культиваторов КМО New Orion

Возможны следующие комплектации рабочими органами:

Защитные щитки (входит в стандартную комплектацию культиватора). Защитные диски. Окучники. Подпружинники для стоек из 3-ех или 5-ти рабочих органов на секцию. Колесо секции металлическое или на резиновом бандаже.

Приобрести культиватор КМО вы можете в «ТД АгроПромГрупп». Мы предлагаем цены от производителя, а также гарантию, которая действует с момента ввода в эксплуатацию.

Секция культиватора КМО New Orion

Культиватор КМО New Orion11,2 и КМО 11,2Г. Культиватор КМО New Orion 11,2 навесной имеет два вида исполнения: Цельнорамный с транспортным устройством

Гидрофицированный со складными крыльями.

Видео обзор культиватора КМО на примере КМО-4,2 с подкормочным оборудованием для внесения жидких удобрений ЖКУ/КАС в комплектации с защитными дисками и 5-ю рабочими органами на секцию.