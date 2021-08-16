Культиватор междурядный КМО New Orion
Культиватор междурядный КМО New Orion
Назначение культиватора
Культиватор междурядный КМО-2,8; 5,6; 8,4; 11,2 предназначены для обработки всех без исключения пропашных культур с функцией переоборудования под междурядья: 45 \ 56 \ 70 сантиметров.
На секции установлены S образные рабочие органы Итальянского производства и опорное колесо. Лапы к стойке по выбору 105\150\170\200-я либо долотья. Так же стойка может комплектоваться подпружинником, что позволит обработать более тяжелую почту. Для сохранности сходов в рядке используются защитные щитки (стандартно), либо защитные диски.
Специальное опорное колесо агрегата с направляющей поможет оператору не отклониться от рядка и произвести культивацию на более высокой скорости.
Рама культиватора состоит из двух профильных труб 100х100х5 мм. По заказу клиента возможна комплектация с усиленной рамой с фермой из профильной трубы 140х140х6 мм.
Культиватор КМО отличается высокой прочностью, что позволяет работать с любыми видами почв: каменистыми, глинистыми и песчаными.
Возможно использовать культиватор для свеклы, картофеля, кукурузы, репы и других пропашных культур. Актуален для хозяйств любого размера, в том числе для небольших фермерских агропроизводств.
Культиватор междурядный КМО Комплектация
- С транспортным устройством
- Оборудованием для внесения жидких удобрений и КАС
- Оборудованием для внесения твердых удобрений (ТУКИ)
- Культиватор междурядный КМО 11.2 можно изготовить в 2-х вариантах:
- Цельнорамный с транспортным устройством — КМО 11.2
- Гидрофицированный со складными крыльями — КМО 11.2Г
- Для оборудования ЖКУ возможна установка компьютера
Опыт использования культиватора КМО для свеклы, картофеля, репы и других культур показал, что он не уступает западным аналогам. Сейчас модель активно используется на агропредприятиях СНГ и Европы.
Модельный ряд КМО
|Модель
|2,8 (4х70)
|5,6 (8Х70)
|5,6 (12Х45)
|8,4 (12Х70)
|8,4 (18Х45)
|11,2 (16Х70)
|11,2 (24Х45)
|Тип агрегатирования, НАВЕСНОЙ
|Тяговый класс
Мощность /ЛС
|1,4
80
|1,4
80
|1,4
80
|2,0
130
|2,0
130
|3,0
150
|3,0
150
|Рабочая ширина, м
|2,8
|5,6
|5,4
|8,4
|8,1
|11,2
|10,8
|Рабочая скорость, км/ч, ДО 10
|Производительность, га/час
|2,5
|2,8-5,6
|2,8-5,4
|4,2-8,4
|4,2-8,1
|8,2-11,2
|8,2-10,8
|Глубина обработки, см:
5-13
|Транспортная скорость, км/час:
НЕ БОЛЕЕ 15
|Кол-во обрабатываемых рядов
|4
|8
|12
|12
|18
|16
|24
|Ширина междурядий, см
|70
|70
|45
|70
|45
|70
|45
Секция культиватора КМО New Orion
Возможны следующие комплектации рабочими органами:
- Защитные щитки (входит в стандартную комплектацию культиватора).
- Защитные диски.
- Окучники.
- Подпружинники для стоек из 3-ех или 5-ти рабочих органов на секцию.
- Колесо секции металлическое или на резиновом бандаже.
Приобрести культиватор КМО вы можете в «ТД АгроПромГрупп». Мы предлагаем цены от производителя, а также гарантию, которая действует с момента ввода в эксплуатацию.
Культиватор КМО New Orion11,2 и КМО 11,2Г.
Культиватор КМО New Orion 11,2 навесной имеет два вида исполнения:
- Цельнорамный с транспортным устройством
- Гидрофицированный со складными крыльями.
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